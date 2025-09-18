 / CRONACA

Carabinieri a Zubiena, ritrovati oggetti di bigiotteria: indagini in corso

Carabinieri a Zubiena, ritrovati oggetti di bigiotteria: indagini in corso (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri nella giornata di ieri, 17 settembre, nel comune di Zubiena. Qui, è stato rinvenuto un piccolo cofanetto con all'interno vari oggetti di bigiotteria. Al momento non risulterebbero denunce di furti nella zona ma sono in corso i dovuti accertamenti per delineare i contorni della vicenda.

