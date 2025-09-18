Premio Imago, aperte le candidature a Biella

Sotto l’egida del Lions Club Biella Valli Biellesi, è indetto il concorso denominato “Premio Imago”, giunto alla 26a edizione, da assegnarsi a persona od ente che, in qualsiasi campo, abbia particolarmente illustrato le virtù della gente biellese in Italia e nel mondo.

Le candidature dovranno essere presentate per iscritto, senza formalità, alla segreteria del Lions Club Biella Valli Biellesi, presso il Circolo Sociale di Biella, piazza Martiri della Libertà 16.

Oppure a mezzo mail all’indirizzo segretario.lionsclub.bvb@gmail.com entro il giorno 17 ottobre.

Chiunque potrà presentare una candidatura con concise motivazioni ed eventuale curriculum.