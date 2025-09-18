Da Valdilana alla Valle Cervo, gli antichi mestieri del Biellese protagonisti su Rai 3

Il nostro territorio torna protagonista in televisione. Nel pomeriggio di martedì 16 settembre è andato in onda il documentario dal titolo Antichi mestieri nel Biellese a cura della regista Linda Tugnoli.

Il filmato è stato trasmesso su Geo, il programma televisivo di Rai 3, condotto da Sveva Sagramola e Emanuele Biggi. Per l'occasione, sono state narrate storie di professioni passate portate avanti con passione e professionalità. Inoltre, sono stati mostrati alcuni luoghi suggestivi della nostra provincia, come l'ex Mulino Susta di Soprana, situato nel comune di Valdilana che richiama sempre un gran numero di visitatori durante l'anno, o la Casa Museo dell'Alta Valle Cervo, centro culturale presente da tanti anni nel comune di Rosazza.

Oltre a queste realtà, sono state citate altre vicende artigianali partendo da Montesinaro arrivando fino alla città di Cossato. “È il segno evidente di come le nostre zone stiano registrando una grande attenzione mediatica, in particolar modo la nostra amata Valle Cervo – commenta il sindaco di Campiglia Cervo Maurizio Piatti – Dalla musica al teatro, passando per il cinema alla letteratura fino all'arrivo di sempre più residenti nei nostri paesi. Si è attivato un movimento lungimirante che può portare solo benefici alla nostra provincia”.

Sulla stessa linea d''onda, anche il sindaco di Valdilana Mario Carli: “Siamo contenti che un documentario riporti le bellezze e metta in luce gli scorci più affascinanti del nostro Biellese, come l'ex Mulino Susta di Soprana”.