Cgil, sciopero per Gaza: la mobilitazione sarà anche a Biella

Nell’ambito della mobilitazione promossa di fronte all’escalation militare in atto in Palestina, con i bombardamenti alla popolazione civile, la Cgil proclama una sciopero di 4 ore per la giornata di venerdì 19 settembre.

L’iniziativa mira alla mobilitazione di fronte al genocidio in atto e con l’obiettivo di salvare vite umana e garantire aiuti umanitari alla popolazione civile. Le ore di sciopero saranno declinate nell’arco della giornata dalle diverse categorie di lavoratori. La mobilitazione invece è prevista per le 18 in via Lamarmora, nei pressi della sede dell’Atl nei giardini Zumaglini.

«Si tratta di mobilitarsi e scioperare per fermare il genocidio e salvare vite umane - spiega Lorenzo Boffa, segretario generale della Camera del Lavoro di Biella -. E ancora, aggiunge: raccogliere e garantire aiuti umanitari alla popolazione civile, chiedere al Governo italiano e all’Unione Europea di sospendere i trattati commerciali e militari con Israele, avviare un processo diplomatico che porti alla fine dell’aggressione israeliana con il riconoscimento dello Stato di Palestina. Garantire alla società civile che si è organizzata nella Global Sumud Flotilla, al personale sanitario come ad esempio quello di Emergency e ai giornalisti, di poter svolgere in sicurezza le iniziative di soccorso alla popolazione civile».