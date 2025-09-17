ASL Biella informa, ecco quando è stato proclamato lo sciopero

Si informa che il Cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego, pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica, riporta che le seguenti Organizzazioni Sindacali hanno proclamato lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private
USB: intera giornata di lunedì 22 settembre 2025
SGB, CUB e ADL VARESE: dalle ore 00:01 alle ore 23:59 di lunedì 22 settembre 2025
Hanno aderito allo sciopero indetto dal Sindacato USB i seguenti sindacati: USB PI e FISI.
Si rende noto, pertanto, che nella suddetta giornata potrebbero non essere garantite, presso l'ASL BI di Biella, le prestazioni che non rivestono carattere di urgenza.