Stefano Bonaccini a Cossato per la Festa dell’Unità del PD: “Vi parlo di dazi, Europa, economia…” FOTO e VIDEO

Quale Europa, quale Italia? A queste domande ha dato la sua chiave di lettura Stefano Bonaccini, il presidente nazionale del Partito Democratico che, nella serata di ieri, 15 settembre, è intervenuto nella serata conclusiva della Festa dell'Unità Provinciale, di scena nei giorni scorsi nell'area del mercato coperto di piazza Croce Rossa, a Cossato.

A dialogare con lui della situazione geopolitica nazionale e mondiale la segretaria provinciale Elisa Francese alla presenza di un nutrito pubblico, formato da militanti, sindaci, esponenti locali e giovani, tutti giunti per ascoltare le parole dell’europarlamentare modenese.

Dopo i saluti istituzionali di Emanuela Verzella (consigliere regionale), Emanuele Ramella Pralungo (presidente della Provincia di Biella), Carlo Lanzone (circolo PD di Cossato) e Alessandro Bardone (segretario dei Giovani Democratici) e la consegna di un paio di maglie delle principali squadre di calcio biellesi, Bonaccini ha affrontato con chiarezza diversi argomenti di stretta attualità.

Come la politica americana del presidente Donald Trump, contrassegnata dai dazi (“Colpiranno duro il nostro e altri paesi, hanno mostrato e svelato le contraddizioni del sovranismo e della destra”), il ruolo dell’Unione Europea (“Oggi appare debole, divisa e in difficoltà: rischia di perdere la sua competitività. Da europeista convinto sono necessarie riforme e politiche comuni su economia, ambiente e fisco”), l’astensionismo, la presenza di sempre più populismi “dalle facili soluzioni”, la situazione economica, unita all’inflazione, che mina la sicurezza delle famiglie, e i conflitti in atto a Gaza e in Ucraina.

Parole e posizioni che hanno trovato l’apprezzamento del numeroso pubblico che, al termine del suo intervento, si è fermato per scambiare due parole con l’esponente dem.

Queste le sue parole ai nostri microfoni a margine dell’incontro: