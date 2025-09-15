Carabinieri, a Biella si celebra la storia dell'Arma dalla fondazione ad oggi FOTO

Proseguono le celebrazioni del trentennale del Comando Provinciale di Biella. Nella mattinata di oggi, 15 settembre, nel palazzo della Provincia, ha avuto luogo la conferenza dal titolo “La storia dell'Arma nel Biellese dalla fondazione ai giorni nostri” nel giorno dell'anniversario della sua istituzione, avvenuta proprio in questo giorno nel 1995.

Presenti per l'occasione autorità, istituzioni, sindaci, ufficiali, comandanti di stazione e generali che hanno ascoltato con molta attenzione gli interventi del convegno. Come la presentazione del libro La Stazione Carabinieri di Masserano. L'eroico nel quotidiano, già avvenuto lo scorso 30 maggio al Palazzo dei Principi di Masserano, a cura della storica dell'arte Claudia Ghirardello, premiata oggi con uno speciale riconoscimento. Inoltre, come riportato dal Colonnello Marco Giacometti, comandante provinciale dei Carabinieri di Biella, l'evento odierno ha trattato la storia della presenza dell'Arma nel Biellese fin dal 13 luglio 1814, con tre comandi distribuiti nel nostro territorio: oltre a Biella, anche a Masserano e Cavaglià.

Una storia di 211 anni, contrassegnata da eventi salienti, rimasti nella memoria dei cittadini. Come, ad esempio, i giorni drammatici dell'alluvione nella Valle di Mosso (2 novembre 1968) o la lotta al terrorismo, con gli attentati del 1978 alle stazioni di Vigliano Biellese e Valle Mosso e la successiva scoperta dei covi delle Brigate Rosse, accaduta anche nella nostra provincia. Poi, con l'atto istitutivo del 1995, nasce il Comando Provinciale di Biella, con la riorganizzazione dell'intero territorio, suddiviso in 17 stazioni, assegnate alle Compagnie di Biella e Cossato. Da segnalare anche l'inaugurazione dell'attuale sede di via Rosselli, avvenuta il 3 ottobre 1998.

In seguito, sono state descritte le opere di una mostra speciale, realizzate e donate all'Arma dall'artista di fama internazionale Luciano Mancuso. Quattro lavori pittorici che celebrano le gesta e la storia dei Carabinieri compiute nella nostra provincia, dai titoli Maresciallo Aldo Fiorina-L'eroe silenzioso, Gli angeli in divisa, Alluvione '68, Custodi della Storia e Guardiani di Oropa. Infine, è stato mostrato il nuovo crest ufficiale dei Carabinieri, emblema simbolo di tradizione e prestigio, realizzato con materiale di pregio così da celebrare i valori dell'Arma. Come descritto dal colonnello Giacometti, è il frutto di un lavoro di squadra che ha l'obiettivo di raffigurare il reparto e il suo legame con il territorio. Gli elementi principali sono la mappa del Biellese, suddivisa dalle due compagnie, unita alle nostre montagne e al Battistero, con un materiale in tessuto, volto a rappresentare il comparto laniero.

Ora, all'orizzonte, si delinea un nuovo appuntamento a Biella: proprio questo sabato, 20 settembre, si esibirà in centro città la Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”, proprio per rendere onore al trentennale del Comando Provinciale.