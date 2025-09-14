Tennis, prova superlativa per Stefano Napolitano: a Biella trionfa nel Challenger FOTO e VIDEO

Prova superlativa per Stefano Napolitano. Alla presenza di un folto e caloroso pubblico, il tennista biellese si è aggiudicato il torneo ATP Challenger 50 “Città di Biella” dopo aver superato in finale, in una gara ricca di emozioni, lo svizzero Kilian Feldbausch. Un bel lieto fine di una lunga settimana di grande tennis, giocato sui campi in terra rossa della realtà sportiva di via Liguria.

Presente tra il pubblico anche l'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Marzio Olivero e dagli assessore allo Sport e Salute Giacomo Moscarola e Domenico Gallello. “Una vittoria emozionante, davanti ad un pubblico numerosissimo e appassionato -si legge nel post della pagina social Città di Biella - I complimenti a Stefano Napolitano da parte di tutta l’amministrazione”. La celebrazione della premiazione è avvenuta alla presenza dei vertici del Comune, assieme al papà e direttore del torneo Cosimo Napolitano, visibilmente commosso.