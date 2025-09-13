C'era anche una delegazione di Forza Italia Biella all'evento di Forza Italia Giovani

Una delegazione di Forza Italia Biella, guidata dal ministro Pichetto Fratin, ha partecipato all’evento di Forza Italia Giovani che si è tenuto a San Benedetto del Tronto.

Si è parlato ovviamente di nucleare di nuova generazione, sicuro e pulito, insieme al ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, in un panel intitolato: “Nucleare: l’accendiamo?”.

Tra gli altri erano presenti i due consiglieri forzisti di Biella, Camilla Nodari e Francoise Fiorenzo; l’assessore e segretario provinciale di Forza Italia giovani, Edoardo Maiolatesi e il segretario provinciale di Forza Italia Biella, Alessio Serafia.