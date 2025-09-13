Una delegazione di Forza Italia Biella, guidata dal ministro Pichetto Fratin, ha partecipato all’evento di Forza Italia Giovani che si è tenuto a San Benedetto del Tronto.
Si è parlato ovviamente di nucleare di nuova generazione, sicuro e pulito, insieme al ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, in un panel intitolato: “Nucleare: l’accendiamo?”.
Tra gli altri erano presenti i due consiglieri forzisti di Biella, Camilla Nodari e Francoise Fiorenzo; l’assessore e segretario provinciale di Forza Italia giovani, Edoardo Maiolatesi e il segretario provinciale di Forza Italia Biella, Alessio Serafia.
POLITICA | 13 settembre 2025, 18:40
C'era anche una delegazione di Forza Italia Biella all'evento di Forza Italia Giovani
