Bentornata scuola! i banchi si riempiono e... le auto si accalcano

Settembre ben arrivato! Il mese in cui il sole brucia ancora e… la scuola ricomincia. Dopo tre mesi, i bambini, sono stati costretti ad armarsi di zaino, astuccio e grembiule, lasciare il paradiso dell’ozio estivo per tornare tra i banchi. Saranno contenti? Mah....forse stavano meglio a fare tornei di gavettoni, gare di castelli di sabbia, ma così è, e via, si ricomincia!

E genitori e nonni? Bè, le giornate diventano un po’ più tranquille, il caffè può tornare a essere caldo e non più un lontano ricordo nel microonde.

E poi ci sono le mamme e i papà al volante, i veri eroi moderni. Armati di SUV, fuoristrada o utilitarie improbabili, inizierà il rituale sacro del “parcheggio strategico”: la lotta senza esclusione di colpi per avvicinarsi il più possibile al cancello della scuola. Nessuno spazio, nessun divieto, nessun semaforo è troppo importante. Tutto in nome della fretta eterna, sia per portare i figli sia per riprenderli. Chi ha detto che la pazienza è una virtù, non ha mai affrontato il traffico di inizio settembre davanti a un istituto elementare.

E mentre i bambini sbuffano per l’inizio delle lezioni, i genitori sorridono sotto i baffi… almeno fino a quando non dovranno fare i compiti insieme a loro.

Benvenuto dunque settembre, benvenuto al ritorno della scuola: dove i banchi si riempiono, i bambini sbuffano e le auto si accalcano. Si ricomincia con il festival annuale di caos, sorrisi forzati e… caffè caldo.