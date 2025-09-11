Dal Nord Ovest - Paura nel Canavese, bimba di 4 anni esce da sola in strada e si perde: salvata

Paura ieri pomeriggio a Rivarolo Canavese. Qui una bambina di quattro anni, uscita dalla sua casa senza che nessuno se ne accorgesse, ha percorso da sola un tratto di strada trafficata attraversandola più volte.

Grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino al numero di emergenza 112 e al pronto intervento dei Carabinieri di Rivarolo Canavese e della Polizia Locale, la piccola è stata subito messa in sicurezza e riconsegnata all’abbraccio dei genitori.

"Episodi come questo – dichiarano congiuntamente Alessia Cuffia, assessore del Comune di Rivarolo Canavese, e Giovanni Crosetto, europarlamentare di FDI – ci ricordano quanto sia prezioso e insostituibile il lavoro delle forze dell’ordine. Troppo spesso il loro operato viene sottovalutato o, peggio, trattato con superficialità e mancanza di rispetto. Oggi abbiamo avuto la dimostrazione concreta di quanto la loro presenza sia vitale per la nostra comunità".

La mini-fuga si è conclusa con un lieto fine a circa 500 metri dall'abitazione delle bimba.