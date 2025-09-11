Lite furente a Cossato tra due uomini, rischia di tramutarsi in tragedia

Attimi di apprensione a Cossato per una lite tra due uomini, ben presto degenerata, che ha rischiato di tramutarsi in tragedia. Il fatto è accaduto lo scorso weekend. Stando alle prime ricostruzioni, affidate ai Carabinieri e confermati da alcuni testimoni, due persone erano impegnate in un alterco piuttosto acceso che ha destato la preoccupazione dei passanti.

Poi, uno dei due sarebbe salito su un'auto e, facendo manovra, avrebbe urtato una panchina situata su un marciapiede ove era presente l'altro. Proprio quest'ultimo sarebbe caduto a terra per evitare l'impatto e avrebbe riportato alcune escoriazioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 assieme ai Carabinieri. Il conducente, nel frattempo, si sarebbe dapprima allontanato con il suo mezzo per poi tornare sui suoi passi e raccontare quanto accaduto.

Ora, rischia una denuncia per lesioni. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Biella per chiarire i punti oscuri della vicenda. Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva, potrà portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.