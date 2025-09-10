 / Valle Cervo

Rosazza in festa per la Madonna del Rosario FOTO

Domenica 7 settembre, a Rosazza, a conclusione del periodo estivo, si è celebrata la Festa della Madonna del Rosario con preghiera e processione della statua della Madonna per le vie del paese intervallate da una sosta di meditazione guidata dal diacono permanente Alberto Pasqual Cucco e da don Paolo accanto al Palazzo Comunale.

La funzione nella chiesa dedicata ai santi Pietro e Giorgio, oltre ad un centinaio di fedeli, ha visto anche la presenza della delegata del sindaco Angiola Fogliano e di Ettore Schiapparelli che ha accompagnato all'organo i canti religiosi. Dopo le classiche foto di gruppo sulla scalinata della chiesa, i priori Alessandra Allara Perla e Luca Bonesio hanno offerto un rinfresco nella piazza parrocchiale ai numerosi presenti.

