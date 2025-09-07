 / Valle Cervo

Valle Cervo | 07 settembre 2025, 10:40

Concerto a Rosazza, il jazz è protagonista FOTO

concerto rosazza

Concerto a Rosazza, il jazz è protagonista (foto di Paolo Rosazza Pela)

Interesse e curiosità a Rosazza per l'esibizione del gruppo M.A.I.A.4tet a suon di jazz. L'esibizione ha avuto luogo nella prima serata di ieri, 6 settembre, nella splendida cornice del Parco Comunale del borgo ed è stata molto apprezzata dal pubblico presente.

Redazione g. c.

