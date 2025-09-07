Concerto a Rosazza, il jazz è protagonista FOTO

Interesse e curiosità a Rosazza per l'esibizione del gruppo M.A.I.A.4tet a suon di jazz. L'esibizione ha avuto luogo nella prima serata di ieri, 6 settembre, nella splendida cornice del Parco Comunale del borgo ed è stata molto apprezzata dal pubblico presente.
In Breve
giovedì 04 settembre
mercoledì 03 settembre
martedì 02 settembre
lunedì 01 settembre
domenica 31 agosto
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, prosegue il pellegrinaggio giubilare a Roma. Vescovo Farinella: “Viviamo questo tempo come una rinascita”
Prosegue il pellegrinaggio giubilare della comunità di Biella a Roma. Queste le parole del vescovo...