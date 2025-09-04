Egato2, Olivero: "Otto sedute senza approvazione, ma per Ramella Pralungo è “ottimo lavoro”"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Leggiamo le dichiarazioni del Presidente della Provincia Ramella Pralungo circa l’ottimo lavoro svolto, a suo dire, dall’Ente di Governo Egato2; dichiarazioni che, non fosse il tema estremamente serio, sfiorano la comicità!

Il solo ordine del giorno dell’ultima riunione di Egato2 tenutasi lo scorso lunedì lo dimostra: in approvazione i verbali delle ultime otto sedute! Avete letto bene: ultime otto sedute; dal gennaio del 2024 Egato2 non ha mai approvato un solo verbale delle proprie riunioni. Errore? Distrazione? No, nulla di tutto questo! Il Presidente Ramella Pralungo sa perfettamente che l’approvazione dei verbali non è mai avvenuta perché in realtà di fondo sono contestati, sa che l’approvazione dei verbali e delle delibere sono regolarmente oggetto di veti incrociati e sa anche che la capacità di far mancare il numero legale è l’unico elemento dirimente nello svolgimento dei lavori.

Ah, a proposito, per la cronaca gli otto verbali non sono stati approvati neppure lunedì scorso quindi alla prossima riunione saliranno a nove!

Ora sappia anche il Presidente Ramella Pralungo che il nostro concetto di “lavorare bene” è evidentemente lontano anni luce dal suo"