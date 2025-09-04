 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 04 settembre 2025, 18:00

Dal Nord Ovest - Muore una donna investita da un camion

donna camion

Dal Nord Ovest - Muore una donna investita da un camion (foto di repertorio)

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di mercoledì 3 settembre a Domodossola.

Intorno alle 9.30, una donna di 83 anni è stata travolta da un mezzo pesante in fase di manovra. L’allarme è stato lanciato immediatamente e i soccorsi sono giunti sul posto in tempi rapidi.

Nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario del 118, le ferite riportate dalla vittima si sono rivelate troppo gravi: la donna è deceduta sul posto. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell’Aliquota radiomobile.

Dalla redazione di Verbania

