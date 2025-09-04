 / CRONACA

CRONACA | 04 settembre 2025, 13:00

Biella, scontro tra due auto

scontro auto

Biella, scontro tra due auto (foto di repertorio)

Sinistro stradale senza gravi conseguenze a Biella. È successo stamattina, intorno alle 8.30, a due passi dall'edificio della Provincia. A scontrarsi due auto per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Indenni i due uomini alla guida. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.

g. c.

