Gasolio sulla strada provinciale 232 a Valle Mosso, incidente evitato grazie ai soccorsi

Una copiosa perdita di gasolio sulla strada provinciale 232, nel tratto tra Croce Mosso e Cossato, ha reso pericolosa la circolazione nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 27 agosto. La segnalazione è arrivata intorno alle 18 al 112 da parte di un automobilista, poi confermata da un altro utente che ha spiegato come lo zio, proprietario del veicolo, avesse perso gasolio dalla propria auto e si fosse dovuto fermare.

Si trattava di un’Audi A4 condotta da un uomo nato nel 1989, residente a Biella. Vista la presenza del liquido in una curva particolarmente pericolosa, sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Valle Mosso e Valdilana per regolare il traffico e ridurre i rischi per la viabilità.

Successivamente è intervenuta la polizia strade, che ha provveduto a trattare le parti della strada più a rischio. Considerando le condizioni asciutte dell’asfalto e la scarsa illuminazione, l’intervento è terminato intorno alle 20, con la viabilità completamente ripristinata.