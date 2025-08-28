Anche Azzolina vittima dei commenti volgari su phica.eu

Giusto qualche giorno fa è stata chiusa la pagina FaceBook “Mia Moglie”. Ed ecco che su “Phica.eu”, una piattaforma da 200mila iscritti, sono stati pubblicati scatti senza consenso tra i quali quella della premier Giorgia Meloni, la sorella Arianna, la segretaria del Pd, Elly Schlein e anche di Lucia Azzolina, l'ex Ministro all'Istruzione, ora dirigente al comprensivo Biella 2 di Biella. Sono le foto pubbliche, quelle che c'erano quando era ministra, che esistono su Google.

"Ho avuto il dispiacere di vedere le mie foto pubbliche commentate sul sito phica.eu. - commenta l'ex Ministro -. Le mie foto pubbliche, insieme a quelle di tante altre donne italiane, commentate da uomini indubbiamente volgari, frustrati e per i quali servirebbe una serissima educazione all’affettività, al buon gusto e a tanto altro.

I commenti nemmeno li scrivo, tanto fanno assolutamente schifo, violenti, esattamente uguali a quelli che leggevo quando ricoprivo gli incarichi di ministra e parlamentare. Ostiniamoci a pensare, da perfetti ipocriti, che nelle scuole non serva educare pure a questi temi e vedremo siti e commenti, come quelli che ho letto, anche per i prossimi anni. Hanno commentato foto pubbliche, chiaramente non foto private anche perché non esistono, ma è chiaro che non puoi agire rispetto soltanto ad eventuali condanne. Non serve soltanto questo aspetto, serve, a mio modo di vedere, l'aspetto educativo, è quello che manca".