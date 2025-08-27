Dal Nord Ovest – Furgone in fiamme nella vicina Villarboit

Nel pomeriggio di ieri, 26 agosto, i Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenuti a Villarboit all'incrocio con la SP58 per l'incendio di un furgone. Arrivata sul posto, la squadra ha provveduto alla completa estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Non si segnalano feriti. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri.
