Biella, senso unico in via Cernaia da via Carso verso via Milano FOTO

Il Comune di Biella ha disposto un modifiche alla viabilità in via Cernaia tra il civico 40 e l’intersezione con via Carso, per consentire i lavori di ripristino dei cubetti stradali.

Le operazioni dovranno concludersi entro il 5 settembre, con completamento della viabilità e rimozione del cantiere entro il 9 settembre. Durante i lavori è previsto il divieto di transito eccetto autorizzati all’esecuzione dei lavori di cui in premessa lungo la corsia di marcia con direzione da via Carso a via Milano.

L’impresa dovrà garantire sicurezza e segnaletica conforme al Codice della Strada, oltre a preservare l’accesso a passi carrabili, attività commerciali e abitazioni lungo il tratto interessato. L’autorizzazione è precaria e può essere revocata in qualsiasi momento dall’Amministrazione.

Nello stesso tratto di strada sono istituiti il limite di 30 km/h, il restringimento della carreggiata e, se si renderà necessario potrà essere previsto senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e da movieri (no semafori) nel tratto interessato dai lavori area e temporalità di cui al punto uno. E’ inoltre istituita la sospensione della circolazione pedonale.