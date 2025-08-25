Nuovo arrivo al Biella Rugby, ecco Maina

Un altro tassello si aggiunge alla rosa gialloverde in vista della prossima stagione: arriva dal Lazio Rugby (Serie A Elite) il pilone destro argentino Facundo Santiago Maina, classe 1991, nato a Nenqén il 15 febbraio del 2991, 183 cm per 121 kg.

Maina porta con sé un bagaglio importante, maturato non solo nei campionati italiani ma anche a livello internazionale. Tra i momenti più significativi della sua carriera spicca l’amichevole disputata nel 2014 contro la Nazionale Argentina, un ricordo che conserva con grande orgoglio. «È stato un bellissimo momento della mia carriera sportiva – racconta – ma considero un onore ogni occasione che mi viene concessa di poter entrare in campo».

A credere fortemente nel suo contributo è il coach Carlo Orlandi, che spiega così l’arrivo dell’esperto pilone: «Facundo è un giocatore di grande esperienza e, con tanti giovani in squadra, avevamo bisogno di una figura più navigata. Abbiamo avuto modo di conoscerlo personalmente e ci ha colpiti anche per le sue qualità umane: è un ragazzo simpatico, dote che potrà rivelarsi preziosa nello spogliatoio. Contiamo su di lui per dare solidità alla mischia: la conquista del pallone sarà fondamentale per sviluppare il nostro gioco».

Maina, che ha indossato la maglia del Lazio Rugby dal 2021, è motivato e desideroso di mettersi subito a disposizione del gruppo: «Biella Rugby è una squadra che ha sempre esercitato un grande fascino su di me. Ho già giocato in questa categoria e sono convinto di poter mettere la mia esperienza al servizio della squadra. In ogni allenamento sto dando il massimo, sia per crescere personalmente, sia per aiutare il gruppo». Quando non è impegnato in campo o in palestra, ama leggere, cucinare e passeggiare in mezzo alla natura.