Mongrando, auto contro muro: conducente positivo all’alcol

Poco dopo la mezzanotte di ieri giovedì 21 agosto, lungo via Provinciale, si è verificato un incidente autonomo. Un uomo del 1968, residente a Mongrando, ha perso il controllo della propria autovettura finendo la corsa contro un manufatto in cemento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno sottoposto il conducente agli accertamenti di rito: l’uomo è risultato positivo all’alcol test, oltre che i Carabinieri per i rilievi del caco.

L'uomo è stato trasportato in ospedale, non era in pericolo di vita ma è rimasto in osservazione per ulteriori accertamenti radiologici; le sue condizioni non risulterebbero gravi.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre la patente è stata ritirata. Per il conducente scatterà la denuncia per guida in stato di ebbrezza.