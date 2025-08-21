Sabato 23 agosto, ricorre il centenario dell’inaugurazione del monumento dedicato ad Edmondo De Amicis, celebre scrittore e giornalista. L’opera è situata all’esterno del Santuario di San Giovanni, all’ingresso del Parco della Rimembranza. E’ stata proprio l’Amministrazione dell’Ospizio e delle Scuole di San Giovanni d’Andorno a commissionare la lastra commemorativa, realizzata da Giuseppe Bottinelli, che ha scelto di utilizzare come materiali il marmo e la sienite, tipica pietra della Valle Cervo. Bottinelli non è l’unica persona ad aver messo mano all’opera; infatti, anche Giuseppe Deabate ha ricoperto un ruolo fondamentale, precisamente come autore dell’epigrafe.
L’opera, inaugurata il 23 agosto 1925, fu realizzata per lanciare un messaggio “patriottico”, destinato ai giovani. I ragazzi dovevano trarre insegnamento dalla figura di De Amicis per imparare ad amare e rispettare l’Italia.
Edmondo De Amicis ha più volte scelto l’Alta Valle Cervo per un soggiorno estivo dal 1885 al 1898.
COSTUME E SOCIETÀ | 21 agosto 2025, 08:20
Cent’anni fa il monumento a De Amicis nell’Alta Valle Cervo
Il 23 agosto si celebra il centenario del monumento al celebre autore di “Cuore”, inaugurato nel 1925 davanti al Santuario di San Giovanni.
