Cent’anni fa il monumento a De Amicis nell’Alta Valle Cervo

Sabato 23 agosto, ricorre il centenario dell’inaugurazione del monumento dedicato ad Edmondo De Amicis, celebre scrittore e giornalista. L’opera è situata all’esterno del Santuario di San Giovanni, all’ingresso del Parco della Rimembranza. E’ stata proprio l’Amministrazione dell’Ospizio e delle Scuole di San Giovanni d’Andorno a commissionare la lastra commemorativa, realizzata da Giuseppe Bottinelli, che ha scelto di utilizzare come materiali il marmo e la sienite, tipica pietra della Valle Cervo. Bottinelli non è l’unica persona ad aver messo mano all’opera; infatti, anche Giuseppe Deabate ha ricoperto un ruolo fondamentale, precisamente come autore dell’epigrafe.

L’opera, inaugurata il 23 agosto 1925, fu realizzata per lanciare un messaggio “patriottico”, destinato ai giovani. I ragazzi dovevano trarre insegnamento dalla figura di De Amicis per imparare ad amare e rispettare l’Italia.

Edmondo De Amicis ha più volte scelto l’Alta Valle Cervo per un soggiorno estivo dal 1885 al 1898.