Valdilana, cane al guinzaglio ferito da altro libero FOTO

Nel giorno di Ferragosto, un episodio drammatico ha coinvolto un cane a Val di Lana, località Mazza. Secondo quanto riferito dai proprietari, un cane corso lasciato libero ha aggredito il loro animale domestico, che era tranquillamente al guinzaglio.

Il proprietario del cane corso, mentre stava uscendo in auto, avrebbe lasciato il cancello spalancato, permettendo all’animale di scappare senza controllo. In pochi secondi, il cane è riuscito a raggiungere e attaccare il cane dei testimoni.

L’animale aggredito ha riportato ferite gravi, ha dovuto ricevere punti e ha subito un trauma; rimane ancora sotto shock, così come i proprietari.

I testimoni hanno annunciato che oggi presenteranno denuncia alle autorità competenti, e hanno inoltre sottolineato l’importanza della responsabilità dei proprietari, soprattutto di cani di grossa taglia: “La colpa NON è mai del cane, ma di chi non sa gestirlo o lo lascia incustodito”, hanno dichiarato.

I proprietari hanno invitato a diffondere consapevolezza: "Nessun cane dovrebbe essere aggredito durante una semplice passeggiata - racconta la moglie dell'uomo - . Mio marito ora ha la mano gonfia, siamo in attesa del referto, il nostro cane ha riportato ferite gravi, punti, trauma, ed è ancora sotto shock, come noi".