Pollone, nuovo regolamento per la gestione della palestra “P.G. Frassati”

E' stato approvato dal consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Pollone ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento per la gestione della palestra “P.G. Frassati”, struttura utilizzata dagli studenti del plesso scolastico locale e aperta anche ad altri utenti.

La palestra, di proprietà della Fondazione Pier Giorgio Frassati, ospita le attività fisiche della scuola primaria e secondaria di primo grado, garantendo così l’adempimento dell’insegnamento dell’attività motoria previsto dalla normativa scolastica. Il Comune gestisce la palestra tramite un contratto di affitto con la Fondazione, attivo dal 1° ottobre 2023 e valido fino al 30 settembre 2029.

Il nuovo regolamento, composto da 19 articoli, disciplina le finalità dell’utilizzo della palestra, le modalità di richiesta e fruizione dell’impianto, nonché le regole generali di gestione per garantire sicurezza e corretto uso della struttura. Il provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata ai regolamenti, rendendo immediatamente operative le nuove norme.

Il Sindaco Paolo Tha e l’Amministrazione comunale durante la seduta hanno sottolineato l’importanza di fornire un quadro chiaro e trasparente per l’utilizzo della palestra, garantendo sia la continuità delle attività scolastiche sia la possibilità di fruizione da parte della cittadinanza.

s.zo.

