Violenza contro le donne, i cittadini di Pavignano riparano la panchina rossa FOTO

A Pavignano un gruppo di cittadini volenterosi si è mobilitato per restituire dignità alla panchina rossa, simbolo di contrasto alla violenza di genere. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni abitanti hanno rimesso in piedi il paletto illustrativo accanto alla seduta, che era stato divelto in seguito a un atto vandalico.

Le panchine rosse sono ormai un segno diffuso in tutta Italia: rappresentano il rifiuto della violenza sulle donne e tengono viva la memoria delle vittime di femminicidio. Ogni panchina rossa invita chi passa a fermarsi, riflettere e riconoscere l’urgenza di contrastare ogni forma di abuso e discriminazione. Sono, al tempo stesso, un monito e un impegno collettivo verso una società più giusta e rispettosa.

L’iniziativa, come sottolineato da Daniela Veronese, responsabile del Dipartimento Tutela Vittime, restituisce valore a un simbolo che non deve essere lasciato cadere nell’indifferenza.