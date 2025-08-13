Estate di successi per ASD Bi Roller Biella: risultati e gare 2025 FOTO

Estate di grande lavoro e risultati di prestigio per ASD Bi Roller Pattinaggio Biella che è stata impegnata in numerosi eventi di grande rilievo che si sono intervallati negli ultimi 3 mesi. Dopo i Campionati italiani Pista che si sono svolti a Trapani ad inizio giugno è stata la volta dei Campionati Italiani Strada a Cantù, in programma dal 25 al 27 luglio, e poi della Sei Giorni di Santa Maria Nuova, come ogni anno, la più bella gara della stagione. Il risultato più significativo è stata la medaglia d’argento sul podio per Annibale Sangiorgi nel giro contrapposto a Santa Maria Nuova ma… andiamo con ordine.

Dei Campionati Italiani Pista avevamo già parlato, ecco un resoconto dei Campionati Italiani Strada dove i migliori risultati li hanno portati a casa i due atleti della categoria Junior, Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi, poco allenato dopo un anno di soggiorno all’estero durante il quale non ha mai calzato i pattini. Rocchetti, specialista nelle gare lunghe, ha conquistato un pregevole 8’ posto nella gara 10 mila metri a punti e un 13’ posto nella 15 mila metri ad eliminazione. Sangiorgi, specialista nelle gare veloci, ha corso una ottima qualificazione nella gara 100 metri in corsia ed ha chiuso per un soffio in 9’ posizione, sfiorando la semifinale: ha chiuso soltanto in 13’ posizione nell’altra gara veloce, giro sprint, a causa di un fallo subito che i giudici non hanno rilevato e che gli ha compromesso la qualificazione al turno successivo. Buone performances anche per i due atleti Senior: Susanna Rocchetti, che predilige le gare di fondo, ha lottato con grande grinta confrontandosi con le atlete della massima categorie e ha concluso la gara lunga dei 15 mila metri ad eliminazione in 15’ posizione e 25’ nella 10000 a punti. Buona posizione anche nel giro sprint. Achille Sangiorgi ha corso molto bene nella gara sprint per eccellenza, la 100 metri in corsia, facendo un buon tempo e conquistando la 21’ posizione, 28’ posizione nel giro sprint.

Primi Campionati Italiani Strada per Matilde Zanchetta, categoria Allievi F, la più numerosa dell’evento, che ha chiuso con un ottimo tempo la gara dei 100 metri in corsia, conquistando la 30’ posizione; ha poi corso nella 10 mila ad eliminazione e nel giro sprint. Discreto risultato anche per l’altro atleta categoria Allievi, un po’ sotto tono in questo periodo, Andrea Mazzola che ha chiuso come 31’ in classifica nei 100 metri in corsia e 41’ nel giro sprint. Grazie ai risultati di soli 6 atleti, Bi Roller ha conquistato il pregevole risultato della 39’ posizione in classifica su 116 iscritte. Complimenti dunque a tutta Bi Roller.

Parliamo ora dell’ultima competizione nella quale la squadra di punta del pattinaggio biellese è stata protagonista: la 6 Giorni International di Santa Maria Nuova, competizione di più giorni di interesse internazionale che si svolge tradizionalmente nel mese di agosto, quest’anno dal 6 al 10. In questa competizione gli atleti più grandi di Bi Roller, i due fratelli Sangiorgi e i due fratelli Rocchetti hanno corso alternando la divisa della squadra e quella del team Hard Legs di Michele Cicognani per il quale corrono negli eventi internazionali. Il risultato più significativo, come dicevamo, è stata la medaglia d’argento sul podio per Annibale Sangiorgi nel giro contrapposto a Santa Maria Nuova. Annibale ha corso con grande competenza tecnica e ottimo sprint nelle qualifiche e alla finale ha chiuso con il 2’ miglior tempo. Buona performance anche se non ottimane nella gara 500 metri dove ha superato la qualifica ed è entrato in finale ma poi ha chiuso ad un 7’ posto che non lo ha soddisfatto pienamente. Risultati più che discreti anche nelle gare lunghe, specialmente se si pensa che ha ripreso ad allenarsi dopo un anno di pausa dai pattini poiché’ si trovava all’estero senza una squadra con cui allenarsi: ha chiuso al 12’ posto nella 10 mila ad eliminazione e traguardi volanti resistendo per 40 giri di pista e 14’ nella 5000 a punti. Susanna Rocchetti, Senior F, atleta specialista nelle gare di fondo ed in buona forma di allenamento in questo periodo, ha gareggiato molto bene e ha conquistato due medaglie di legno, 4’posti nelle gare lunghe e si è distinta anche nelle gare sprint conquistando la finale nel giro contrapposto e chiudendo con il 6’ posto in classifica e un pregevole 8’ nella 500 sprint. Grazie a questi risultati ha conquistato la 5’ posizione nella classifica combinata. Michele Rocchetti, Junior M, ha dimostrato grinta e un’ottima gamba nelle gare lunghe che sono le sue preferite. Il suo risultato migliore è stato il 6’ posto nella 10 mila ad eliminazione e traguardi volanti, conquistato gareggiando con grande coraggio per tutti i lunghissimi 60 giri e portandosi diverse volte nelle prime posizioni della colonna di gara. L’atleta Rocchetti si è preso la giusta soddisfazione rispetto al giorno precedente quando correndo la 5000 a punti, seppure fosse partito bene e avesse preso un bel punto, non è poi riuscito a tenere il ritmo di gara molto elevato e ha chiuso in 12 posizione. Buoni ritmi anche sulle gare veloci: 11’ posto nel giro contrapposto, il 12’ nella 500. Anche Achille Sangiorgi, Senior M, che si mette in gioco con la massima categoria ha corso con grande coraggio, conquistando risultati di pregio. Anche se ultimamente si sta dedicando con maggiore attenzione alle gare veloci, il risultato migliore lo ha fatto nella gara più lunga e fisicamente impegnativa, la 10 mila metri ad eliminazione e traguardi volanti. Ha corso molto bene, tenendo il gruppo ed è partito in volata negli ultimi due giri chiudendo in 6’ posizione. Ottimo risultato anche nel giro contrapposto dove ha conquistato un pregevole 11’ posto con un ottimo tempo. Un po’ di sfortuna, invece, nella gara sua preferita, la 500 metri dove lo scorso anno aveva conquistato con una gara incredibile la 3’ posizione sul podio. Quest’anno ha corso bene la prima fase di gara qualificandosi per il turno successivo e poi, seppure partito molto bene e avendo condotto la gara in testa per due giri è stato sopravanzato a causa di un contatto sul penultimo rettilineo e ha perso la posizione che lo avrebbe portato a disputare la finale, chiudendo in 15’ posizione. Buon risultato di classifica anche nell’altra gara lunga, la 5000 a punti, dove ha conquistato la 12’ posizione che però lo ha lasciato un po’ con l’amaro in bocca per non essere riuscito a gestire al meglio la posizione nel gruppo. Grande partecipazione di atleti nella categoria Allievi dove gareggiano 4 atleti Bi Roller: Andrea Mazzola ha conquistato un 17’ posto nel giro contrapposto e tre 19’ posizioni nella 500 metri, nella 5000 a punti e nella 5000 metri ad eliminazione e traguardi volanti dove si è qualificato nel primo turno ed ha corso poi la finale.

Primo impegno alla 6 Giorni International per tre giovani atlete della categoria Allievi che sono al primo anno di competizioni ad alto livello: Matilde Zanchetta, Matilde Granitzio e Alice Fremder. Tutte hanno corso con grande impegno su una pista che richiede grande competenza tecnica nella gestione delle curve, dimostrando, di giorno in giorno, maggiore disinvoltura. Matilde Zanchetta ha fatto un ottimo tempo nella 500 metri, chiudendo in 22’ posizione in classifica, 23’ posto nella 5000 a punti e 25’ giro contrapposto. Particolarmente riuscita la sua performance nell’ultima gara lunga della domenica, la 5000 metri ad eliminazione e traguardi volanti dove ha gareggiato con maggiore consapevolezza e ha sfiorato la qualifica per il turno di finale, chiudendo in 25’ posizione. Matilde Granitzio ha conquistato la 32’ posizione nella 500, 38’ posto nel giro contrapposto, 39’ nella 5000 a punti e nella 5000 metri ad eliminazione e traguardi volanti. Bravissima anche Alice Fremder alle sue primissime esperienze agonistiche che, con coraggio e sempre con il sorriso, ha chiuso in 34’ posizione nella 500, la 37’ nella 5000 a punti, 39’ nella 5000 metri ad eliminazione e traguardi volanti, 40’ giro contrapposto.

L’estate è stata impegnativa e lunga e gli impegni agonistici non sono ancora conclusi: si aspetta il Campionato Mezza Maratona associato ad un trofeo Maratona a Pordenone a fine mese e il Campionato Maratona, poi ci saranno ancora gara di Circuito CNO per tutto settembre e fino al 5 ottobre in cui sara’ proprio Bi Roller ad organizzare l’ultima tappa di circuito al Palapajetta di Biella. Ma nel frattempo ci sara’ anche la Maratona di Berlino dove Achille e Annibale Sangiorgi, Susanna e Michele Rocchetti correranno con il team Hard Legs. A questa gara nella categoria Fitness parteciperà anche l’atleta Master Fabio Granitzio. Complimenti dunque a tutti i pattinatori biellesi che nonostante la totale assenza di impianti sul territorio continuano ad allenarsi con grande impegno e conquistano risultati di valore anche a livello internazionale.

Bi Roller ringrazia innanzitutto le famiglie degli atleti e dei bambini dei corsi che si danno fiducia e che, con l’avvio di settembre, rinnoveranno l’iscrizione alla società sportiva. Per info, 3755641117. Un importantissimo ringraziamento è rivolto agli sponsor che sempre accompagnano l’attività tradizionale lungo tutto l’anno e, in particolare in occasione dell’organizzazione degli eventi, come la gara su Biella: Lauretana, Sellmat, BigMat di Imo Mondin, Menabrea, De Mori, Pasticceria Massera. Questo GRAZIE è sempre più importante, anno dopo anno, viste le numerose difficoltà economiche che si devono affrontare nella gestione quotidiana di una società sportiva e Bi Roller usa questo canale di comunicazione per rinnovare l’appello rivolto agli imprenditori biellesi, chiedendo un supporto di sponsorizzazione e un aiuto nel trovare un capannone coperto di grandi dimensioni da destinare a luogo di allenamento visto che in città non esistono le strutture sportive adatte per il pattinaggio. Grazie in anticipo a chi ci vorrà ascoltare e buon proseguimento di gare ai nostri atleti!