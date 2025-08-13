Ecomafia, in Piemonte aumentano i reati ambientali: a Biella 52 casi nel 2024

Il nuovo rapporto Ecomafia 2025 di Legambiente fotografa una situazione in peggioramento per l’ambiente italiano: nel 2024 sono stati registrati 40.590 reati ambientali, il 14,4% in più rispetto al 2023. Parliamo di una media di oltre 111 reati al giorno, con un giro d’affari per le ecomafie stimato in 9,3 miliardi di euro.

Il Piemonte non è immune: lo scorso anno nella regione sono stati rilevati 1.659 illeciti (+22,07%), con 1.638 persone denunciate (+29,79%) e 231 sequestri (-2,12%). A guidare la classifica regionale per numero di reati è Cuneo (356), seguita da Torino (332) e Alessandria (159).

Biella si colloca in coda alla graduatoria piemontese, ma con un dato comunque rilevante: 52 reati ambientali registrati nel 2024. Si tratta di un numero inferiore rispetto alle grandi province, ma che segnala come anche il territorio biellese sia interessato dal fenomeno, specialmente nel ciclo dei rifiuti e nella gestione delle risorse naturali.

Secondo Legambiente, l’assenza di arresti in Piemonte nel 2024 – a fronte di un numero consistente di denunce e sequestri – suggerisce un’efficacia parziale dell’azione penale. «La crescita complessiva degli illeciti e dei sequestri – si legge nel rapporto – indica sia l’estensione del fenomeno sia un’attività di controllo più capillare, ma non sufficiente a colpire le responsabilità più gravi».

A livello nazionale, Napoli guida la classifica con 2.313 reati, seguita da Bari (1.526) e Salerno (1.321). La Campania, con oltre 6.100 illeciti, concentra il 15% del totale italiano.