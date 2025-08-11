Biella e Pralungo: due incidenti nella giornata di ieri, interviene l'elisoccorso

Alle ore 11.00, in via Milano a Chiavazza, si è verificato un tamponamento tra due auto. Per fortuna, nessuno dei conducenti ha riportato ferite. I diretti interessati hanno proceduto alla compilazione del modulo CID, mentre sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Biella per i rilievi e la gestione della viabilità.

Circa un’ora e mezza più tardi, intorno alle 12.30, un secondo incidente si è registrato a Pralungo. Un’auto è uscita di strada e la conducente, una donna di 76 anni residente a Gaglianico, è rimasta bloccata nell’abitacolo. I soccorritori, intervenuti rapidamente, l’hanno estratta e affidata all’equipe sanitaria, che ha disposto il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Ponderano. La donna, cosciente e non in pericolo di vita, è stata comunque ricoverata per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri.