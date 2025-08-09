Dal Nord Ovest - Cadavere scoperto in un appartamento

Il cadavere di un uomo di 46 anni, già in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto in un alloggio di Barriera di Milano, a Torino.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati per il forte odore proveniente dall’appartamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Il corpo senza vita è stato trovato disteso sul letto.

Secondo le prime ricostruzioni, la morte sarebbe avvenuta diversi giorni prima del ritrovamento. Al momento, gli inquirenti ipotizzano un decesso per cause naturali. L’uomo viveva da solo e, secondo quanto emerso, godeva di buona salute.