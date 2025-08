Paura al Mombarone, escursionista scivola nella discesa e cade per 5 metri sulle rocce

Attimi di paura sulle montagne del Biellese. Alle 12 di oggi, martedì 5 agosto, un escursionista è scivolato durante la discesa dalla punta del Mombarone ed è caduto rovinosamente sulle rocce sottostanti da un’altezza di circa 5 metri.

Immediati i soccorsi: il gestore del rifugio e operatore del Soccorso Alpino è subito accorso sul posto dando l’allarme al 112. La centrale del 118 ha fatto alzare in volo l’eliambulanza di Azienda Zero della base di Alessandria, allertando simultaneamente la stazione Elvo Oropa del Soccorso Alpino per un eventuale supporto a terra, visto che al momento della chiamata il luogo era immerso nelle nuvole.

L'elisoccorso è riuscito ad arrivare sul posto sbarcando l’equipe sanitaria che ha stabilizzato la persona; successivamente, con l’utilizzo del verricello, è stata caricata a bordo del mezzo aereo e trasportato al Cto di Torino.