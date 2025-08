Cavaglià, al via trattamento contro le zanzare

Al via un intervento di disinfestazione nel comune di Cavaglià. Lo rende noto la stessa amministrazione sui propri canali social: “Si avvisa la cittadinanza che giovedì 7 agosto, dalle 21 alle 23, verrà effettuato un trattamento contro larve di zanzare presso i fossati dei rioni comunali. Il prodotto utilizzato è biologico adibito all'uso di fossati. Si consiglia comunque, in via del tutto precauzionale, di non sostare nelle aree oggetto di trattamento durante le fasi di intervento, oltre a chiudere le finestre e ritirare eventuale biancheria stesa”.