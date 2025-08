Giubileo dei Giovani, la testimonianza di don Luca: “Si sono sentiti accolti e rassicurati, è essenziale scegliere Gesù”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In questo Giubileo i giovani hanno fatto esperienza di quella profondità che Gesù è capace di dare…una profondità che viene donata abbondantemente a coloro che lasciano che l’amore di Dio penetri nella propria storia personale, nelle proprie fragilità!

Si sono sentiti accolti, rassicurati, incoraggiati, stimati, amati… sanno che la Chiesa è il luogo dove si sentono di valere molto! Di poter offrire la loro vita, nonostante dentro si sentano insicuri e a volte tristi… Mi ha commosso vederli correre dal Papa… un entusiasmo contagioso! Perché correre dal Papa? Per ribadire un appartenenza! Io voglio far parte della Chiesa! Papa Leone ci sono anch’io! Anch’io voglio essere segno di speranza! Il Papa ha detto tantissime cose belle e profonde! Ha toccato i temi che piu stanno a cuore dei giovani. In primis l’amicizia! “Quando le nostre amicizie riflettono l’amore di Gesù diventano certamente sincere, generose e vere!”.

Un tema essenziale proposto dal Santo Padre è stato quello delle scelte! “ fate scelte radicali, scelte piene di significato: il matrimonio, l’ordine sacro e la consacrazione religiosa esprimono il dono di sé, libero e liberante, che ci rende davvero felici. E lì troviamo la felicità: quando impariamo a donare noi stessi, a donare la vita per gli altri.” Sicuramente il Giubileo dei Giovani ha acceso un fuoco! Il compito di noi educatori e sacerdoti è quello di aiutare i giovani a tenere questo fuoco sempre acceso.

Ai giovani ho detto che è essenziale scegliere Gesù! E per scegliere Gesù bisogna vivere l’impegno della messa domenicale, della preghiera personale e del servizio. Pellegrini di speranza per vivere una vita piena, bella e profonda!