Biella, sinistro stradale in via Serralunga: chiusa la strada

Sinistro stradale in via Serralunga, a Biella. La strada è al momento chiusa al traffico. È successo intorno alle 16.30 di oggi, 4 agosto.

A rimanere coinvolte, stando alle prime ricostruzioni, tre mezzi, di cui due in sosta. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto. Non si registrano feriti.