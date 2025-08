Anziano scivola in un fosso, soccorsi in azione a Viverone (foto di repertorio)

Intervento di soccorso nel comune di Viverone. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 85 anni sarebbe caduto in un fosso per cause da accertare nel corso di una camminata. L'allarme è scattato intorno alle 22 di ieri, 2 agosto.

L'anziano sarebbe scivolato per circa 2,5 metri e sarebbe rimasto cosciente fino all'arrivo dei sanitari del 118. In seguito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno prestato assistenza al personale medico.