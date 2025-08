Dal Nord Ovest - Malore improvviso davanti alla biglietteria, pensionato perde la vita

Un uomo di 70 anni, di nazionalità straniera ma residente a Venaria Reale, è stato colto da un malore improvviso proprio davanti alla biglietteria della Reggia, in via Mensa 34. E' accaduto giovedì 31 luglio.

L’uomo si trovava all’ingresso del celebre complesso monumentale quando ha iniziato ad accusare un forte malessere. A prestargli i primi soccorsi è stato un addetto della biglietteria, che ha immediatamente attivato la catena dei soccorsi, con il supporto dello staff della Reggia e dei passanti presenti.

È stato subito allertato il numero d’emergenza 112 e sul posto è arrivata un’equipe medica del 118, che ha tentato a lungo di rianimare l’uomo. Nonostante gli sforzi, il pensionato è deceduto sul posto, stroncato da un malore fulminante.

La scena, avvenuta in una delle zone più frequentate e turistiche della città, ha attirato l’attenzione dei presenti. Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. L’uomo lascia la moglie e i suoi familiari. Il decesso è stato classificato come morte naturale, senza necessità di ulteriori accertamenti giudiziari.