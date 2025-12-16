Ieri mattina, 15 dicembre, intorno alle 10.20, i Vigili del Fuoco di Vercelli e Santhià sono giunti sulla SP11, all' altezza di Cascine Stra, a Vercelli, per un incidente stradale autonomo, dove una vettura ha terminato il suo percorso fuori dalla sede stradale.
All' arrivo delle squadre, il conducente era ancora all' interno dell' abitacolo e, insieme ai sanitari del 118, è stato estratto; poi si è proceduto con la messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata. Presenti anche i Carabinieri di San Germano, la Polizia Locale Nuova Luce e i sanitari della Croce Blu di Vercelli.
Cronaca dal Nord Ovest | 16 dicembre 2025, 09:10
Dal Nord Ovest – Auto fuori strada, conducente estratto dall'abitacolo
