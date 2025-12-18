Dal Nord Ovest - Furto in gioielleria, arrestate due donne

I Carabinieri della Stazione di Omegna, supportati dai militari della Stazione di Gravellona Toce, nella giornata di ieri hanno arrestato due donne, rispettivamente di 22 e 49 anni, domiciliate nella provincia di Novara, per furto aggravato in concorso.

Le due donne sono ritenute responsabili del furto di un ciondolo in oro, dal valore di 600 euro, perpetrato nella mattinata di ieri ai danni di una gioielleria del capoluogo cusiano. Il titolare dell’attività commerciale, accortosi poco dopo dell’ammanco, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che si sono subito messe alla ricerca delle sospettate.

Pochi minuti dopo, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Gravellona Toce ha rintracciato le due donne all’interno di una gioielleria di quel centro, mentre stavano visionando orecchini in oro.

Le sospettate sono state quindi accompagnate presso la Stazione Carabinieri di Omegna per ulteriori accertamenti. La successiva perquisizione dell’autovettura in uso alle due ha permesso di rinvenire il ciondolo asportato poco prima. Le donne sono state quindi arrestate e associate presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale di Verbania, in attesa dell’udienza di convalida.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri, in occasione delle imminenti festività natalizie, ha intensificato i servizi preventivi di controllo del territorio in tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati contro il patrimonio.