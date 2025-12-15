Operazione “Polo Ovest”, coinvolta anche Novara: 21 misure cautelari per traffico di droga

È scattata all’alba di oggi, lunedì 15 dicembre, l’operazione “Polo Ovest”, un maxi blitz dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con il supporto delle stazioni territoriali e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”.

L’operazione ha portato all’esecuzione di 21 misure cautelari nelle province di Sassari, Nuoro, Cagliari, Bergamo, Latina e Novara. Su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, il gip ha disposto 10 custodie cautelari in carcere, 6 arresti domiciliari e 5 obblighi di dimora, al termine di un’indagine avviata nel 2019.

Al centro dell’inchiesta, due associazioni per delinquere dedite alla produzione, importazione e distribuzione di cocaina e marijuana su larga scala, operanti tra la Sardegna e il resto della Penisola. Secondo gli investigatori, una prima organizzazione – composta da 11 persone – curava l’approvvigionamento della cocaina dal continente, mantenendo contatti con gruppi criminali attivi in diverse regioni italiane.

La seconda, formata da cinque soggetti, era invece specializzata nella produzione e movimentazione di marijuana in Sardegna. La droga veniva utilizzata anche come merce di scambio: circa 50 chili di marijuana per ogni chilo di cocaina.Le indagini hanno documentato la movimentazione di oltre 200 chili di cocaina e 450 chili di marijuana, per un giro d’affari stimato in circa 3 milioni di euro. Punto strategico del sistema criminale sarebbe stato Olbia, individuata come snodo logistico per lo stoccaggio, lo smistamento e le trattative della droga.

L’operazione evidenzia un salto di qualità della criminalità organizzata sarda, sempre più strutturata e capace di intrecciare rapporti stabili con le organizzazioni del resto d’Italia.