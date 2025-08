Al via a Città Studi Biella: Moda e Cultura d’Impresa

Città Studi Biella consolida e amplia ulteriormente la sua offerta formativa, forte della convenzione ventennale siglata nel 2022 con l'Università degli Studi di Torino: a partire dal prossimo anno accademico 2025/2026, l’Ateneo torinese attiverà il nuovo corso di laurea triennale in Moda e Cultura d’Impresa presso il campus di Biella. Il suo avvio coincide con la costituzione del centro Interdipartimentale di Ricerca “CULTURE&CREATIVITY RESEARCH&DEVELOPMENT", un’infrastruttura di ricerca ad alto livello di innovazione che favorirà una significativa crescita della presenza di ricercatori a Biella e consoliderà un dialogo ininterrotto e sinergico tra le due sedi di Biella e Torino.

Il percorso proposto dal corso di laurea triennale è dedicato a coloro che ambiscono a una carriera nel mondo della moda, con un forte focus su innovazione, creatività e cultura d’impresa. L’obiettivo di Moda e Cultura d’Impresa sarà infatti quello di formare futuri professionisti e professioniste nel settore del fashion fornendo loro tutti gli strumenti teorici necessari per affrontare il sistema moda tanto a livello nazionale quanto a livello globale.

Biella, situata nel cuore di uno dei distretti tessili più importanti d'Italia e l'unico in Europa a preservare intatta l'intera filiera produttiva, dalla lavorazione delle materie prime al prodotto finito, è stata scelta come sede di questo ambizioso progetto formativo. Il settore moda in Italia vanta 66.000 aziende e 600.000 addetti, generando un fatturato vicino ai 100 miliardi di euro. Il Piemonte, e in particolare Biella, gioca un ruolo cruciale in questa filiera, dove tradizione, ricerca, sostenibilità e design si intrecciano in un contesto unico. Radicandosi in questa cornice eccellente, Moda e Cultura d’Impresa desidera formare esperti ed esperte nei fashion studies offrendo loro una formazione di alto livello sulla lunga ed esemplare tradizione italiana accostata a una forte vocazione internazionale.

Il corso si propone di fornire una formazione interdisciplinare, combinando saperi umanistici, economici e culturali, per preparare gli studenti e le studentesse a lavorare nel settore moda con una visione imprenditoriale e contemporanea. I principali obiettivi formativi dei profili professionali che il corso di laurea triennale intende formare spaziano dal saper operare - in prospettiva territoriale e internazionale - all’interno del settore della moda e del suo indotto al poter favorire lo sviluppo e la cultura delle imprese della moda in rapporto a quello del territorio, dal saper gestire attività correlate alla cultura della moda e dell’impresa alle competenze linguistiche per rapportarsi a livello internazionale. Grazie a questa proposta completa e interdisciplinare, tra le figure professionali che i futuri laureati e le future laureate potranno aspirare a diventare vi sono comunicatori nel settore moda, assistenti archivisti, operatori della moda e organizzatori di eventi legati all’industria culturale.

Studiare Moda e Cultura d’Impresa a Città Studi Biella significa far parte di un ambiente dinamico, in costante interazione con imprese, istituzioni culturali e realtà produttive locali. Questo corso rappresenta un’opportunità per chi desidera non solo entrare nel mondo della moda, ma anche contribuire attivamente alla sua evoluzione, dotandosi di competenze solide e di una prospettiva innovativa.

«Siamo orgogliosi di vedere rafforzarsi a Biella un Polo universitario di eccellenza come Città Studi. Una realtà virtuosa, che risponde alle esigenze di un Territorio ricco di storia e tradizione industriale come quello del Distretto tessile biellese. Il nuovo corso di laurea triennale in “Moda e Cultura d’Impresa” rappresenta una straordinaria opportunità per le giovani generazioni di formarsi con competenze innovative e interdisciplinari, pronte a inserirsi in un settore strategico per la nostra economia regionale e nazionale. Sostenere percorsi come questo significa investire nel futuro delle imprese e del mondo della moda anche nei sogni di tanti giovani che vogliono costruire una carriera di successo in un settore dinamico e globale, ma con profonde radici biellesi» dichiara Elena Chiorino, Vicepresidente e Assessore alla Formazione della Regione Piemonte.