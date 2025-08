Escursionisti in difficoltà all’Oasi Zegna, salvataggio riuscito

Aggiornamento delle 18,43

Sono stati portati in salvo l'uomo e la donna che trovandosi in difficoltà avevano richiesto i soccorsi. Camminando lungo un sentiero non erano stati più in grado di tornare al loro mezzo. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sembrano destare preoccupazione.

I Fatti

È attualmente in corso oggi venerdì 1 agosto un intervento di salvataggio dopo che una coppia di escursionisti ha perso l’orientamento nella vasta area dell’Oasi Zegna e ha chiamato i soccorsi.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, intorno alle 17 e sul posto si sono attivate le squadre dei Vigili del Fuoco che stanno operando anche con l’elicottero Drago, specializzato nei soccorsi in ambienti impervi.

Seguiranno aggiornamenti.