Festa Sociale in Valle Cervo con gli Alpini (foto di repertorio)

Festa Sociale per il gruppo degli Alpini Valle del Cervo. L'evento avrà luogo a Campiglia Cervo nella mattinata di domenica 3 agosto. Come da programma, il ritrovo è previsto nella piazzetta antistante la sede delle penne nere dove alle 10.30 si terrà la cerimonia dell'alzabandiera.

Seguirà la sfilata fino in piazza Chiesa sulle note della Banda Musicale di Tavigliano, con la Santa Messa delle 11.15 in memoria di chi è “andato avanti” e dei Caduti della valle. Poi, si farà tappa al Municipio dove sarà deposta la corona d'alloro. La giornata si concluderà con un pranzo in compagnia al Circolo Valet.