Sinistro stradale tra due auto, una di queste si ribalta completamente. È successo ieri sera, 28 luglio, in via Ivrea, a Biella.

A seguito dello scontro, un uomo di 79 anni, residente in Valle Elvo, è rimasto lievemente ferito e trasportato in ospedale per le cure del caso. Indenne l'altro conducente, una biellese di 69 anni.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.