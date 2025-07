Biella, atmosfera di festa e inclusione: concluso il centro estivo

Venerdì 25 luglio il centro estivo del Comune di Biella ha detto arrivederci all'anno prossimo ai bambini che hanno trascorso qui parte delle loro vacanze estive.

Atmosfera di festa, bellissime mongolfiere costruite con perizia e pazienza dalle educatrici e dalle animatrici, con l’aiuto dei bambini, coroncine indossate con orgoglio, simbolo di appartenenza al gruppo (anche l’assessore Livia Caldesi ne ha indossata una!), un appetitoso rinfresco, ma al tempo stesso un po’ di malinconia. Perché separarsi, dopo aver condiviso tanti momenti belli, è sempre triste.

“È stato bello” hanno ribadito gli educatori e le animatrici, ai quali va un grazie da parte dell’Amministrazione Comunale. Grazie a Ilaria, Giulia, Silvana, Gloria, Nada, Nourhan, Simona, Stefania, Simone e Grace. E grazie alla cooperativa Fides. Lo hanno confermato tutti i genitori presenti: i bambini hanno manifestato ogni giorno la gioia di recarsi al centro estivo.

Ogni settimana venivano proposti giochi e laboratori diversi, puntando molto sulla creatività. Non sono mancati i momenti in cui si è parlato di rispetto dell’ambiente, una delle linee guida del progetto della cooperativa. Anche nelle gite proposte si è parlato di natura e di come rispettarla. Alla Cascina Rovet, i bambini sono rimasti affascinati dai tanti animali e al giardino botanico di Oropa sono state indicati piante e fauna che vivono nei boschi del nostro territorio.

Infine, un messaggio importante: rispetto, inclusione, educazione in generale. Vista la varietà di bambini con difficoltà che si sono iscritti al centro estivo si è riusciti a raggiungere l’obiettivo più importante: l’inclusione. Attraverso il gioco si trasmettono messaggi importanti.