Incendio in un garage, scatta l'allarme a Vigliano (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Scatta l'allarme a Vigliano Biellese per un incendio scoppiato all'interno di un garage. È successo nella mattinata di oggi, 28 luglio. Sul posto sono intervenuti molto velocemente i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale.