Biella riceve 13 defibrillatori in dono

Il Comune di Biella potrà contare su 13 nuovi defibrillatori semiautomatici (DAE) a titolo definitivo e gratuito grazie alla donazione della società Italian Medical System srl. La decisione è stata formalizzata con una delibera di Giunta, approvata all’unanimità lo scorso 23 luglio.

I dispositivi erano stati originariamente concessi in comodato d’uso gratuito nel 2019 nell’ambito del progetto “Cuore Informa”. Il contratto, sottoscritto il 18 ottobre dello stesso anno, prevedeva la durata dell’accordo fino al 17 ottobre 2025. Ora, con l’imminente scadenza, la società ha espresso la volontà di donare i dispositivi al Comune a titolo gratuito.

Nel frattempo, il Comune aveva già intrapreso un nuovo percorso con l’adesione al progetto “Battikuore” , volto all’installazione di ulteriori tre defibrillatori e alla ricognizione generale di tutti i dispositivi in dotazione, anche in vista della manutenzione per il quadriennio 2025-2029.

I 13 DAE, sono attualmente collocati in vari punti strategici della città e nei pressi del Santuario di Oropa. Tra le collocazioni: il Museo del Territorio, i giardini Zumaglini, il Piazzo, i giardini Arequipa, piazza San Paolo presso la stazione ferroviaria, piazza Falcone, piazza Curiel e via Italia, sotto i portici del Municipio. Tre dispositivi sono dislocati all’interno del Santuario di Oropa.

L’acquisizione dei defibrillatori rientra in una più ampia strategia di prevenzione e sicurezza sanitaria. Come si legge nella delibera, la presenza diffusa dei DAE mira a garantire la copertura di “aree cardioprotette”, aumentando significativamente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso. Il provvedimento è coerente con le finalità della Legge 116/2021, che disciplina l’uso dei defibrillatori automatici e semiautomatici.