28 luglio, Giornata Mondiale dell'epatite

Oggi 28 luglio, come ogni anno ricorre la Giornata Mondiale dell'epatite.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità ( OMS ), le epatiti virali rappresentano ancora oggi uno dei principali problemi di sanità pubblica a livello mondiale. I dati OMS riferiscono infatti che nel 2020, 325 milioni di persone nel mondo vivono con un’infezione cronica da epatite B o C e 1.300 mila persone muoiono ogni anno a causa delle complicazioni a livello epatico causate dalle infezioni. Ad oggi sono noti 5 tipi principali di epatite virale determinati dai cosiddetti virus epatitici maggiori: A, B, C, D ed E.

Anche presso l'Asl Biella è attivo un programma di screening gratuito per la diagnosi dell’Epatite C. L’obiettivo è quello di identificare le infezioni da virus dell’Epatite C ancora non diagnosticate e di guarirle. Il programma è completamente gratuito ed è rivolto ai cittadini biellesi nati tra il 1969 e il 1989 e ai cittadini stranieri temporaneamente presenti.

Sarà sufficiente recarsi al Centro Prelievi di:

Ospedale dell’ASL di Biella dalle ore 07.00 alle 09.30

Poliambulatorio di Cossato dalle ore 07.00 alle 09.00,

dal lunedì al venerdì con la tessera sanitaria.

Si potrà eseguire il prelievo per l’Epatite C anche contemporaneamente ad altri prelievi già programmati.

Non serve né prenotazione né impegnativa del Medico.

Per ulteriori informazioni sull’infezione, i sintomi, il decorso e la terapia CONSULTA QUESTA SEZIONE.