Piemonte, aggiornamento sistema DEMA: stop temporaneo alle ricette dematerializzate l’11-12 aprile

In Piemonte prosegue il percorso di rafforzamento della sicurezza dei servizi digitali sanitari. Per questo motivo, dalle ore 14,00 di sabato 11 aprile alle ore 22,00 di domenica 12 aprile, il sistema piemontese di dematerializzazione delle ricette mediche (DEMA) sarà interessato da un adeguamento tecnologico, in linea con le nuove disposizioni ministeriali in materia di sicurezza degli accessi da parte dei medici prescrittori.

L’aggiornamento riguarda in particolare l’introduzione dell’autenticazione multi - fattore (MFA) per l’accesso alla piattaforma DEMA da parte degli operatori sanitari prescrittori – medici dipendenti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, medici di medicina generale e pediatri.

La nuova modalità di accesso prevede più livelli di verifica dell’identità, con l’obiettivo di rafforzare la protezione dei dati personali e sanitari, ridurre il rischio di accessi non autorizzati e garantire una maggiore conformità agli standard nazionali ed europei in materia di protezione dei dati.

Durante il periodo indicato, il servizio telefonico CUP – Centro Unico di Prenotazione della Regione Piemonte – potrà subire dei rallentamenti, mentre sarà temporaneamente sospeso il servizio online.

L’intervento si inserisce nel quadro delle normative vigenti sulla sicurezza informatica e sulla protezione dei dati personali, tra cui: il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.); le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in materia di sicurezza e autenticazione ai servizi digitali; le disposizioni nazionali introdotte a febbraio 2025 per il rafforzamento dell’autenticazione ai servizi digitali sanitari, inclusi quelli per la gestione delle ricette dematerializzate a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

L’intervento tecnico, realizzato in collaborazione con il CSI Piemonte, è finalizzato a garantire un servizio sempre più sicuro, efficiente e conforme agli standard di legge.



