Camminare lungo le strade del territorio: sicurezza ancora troppo fragile

Nel nostro territorio camminare è spesso una scelta di benessere, a volte l’unico mezzo per spostarsi, altre un modo per vivere il territorio lentamente, passo dopo passo. Ma troppo spesso, per chi si muove a piedi, la strada si trasforma in un percorso a ostacoli. Manca lo spazio, manca la segnaletica, manca soprattutto l’attenzione.

Con l’estate, aumentano le passeggiate lungo i tratti panoramici tra frazioni e piccoli centri: per citarne solo alcuni, dalla provinciale tra Mosso e Campiglia, alle strade tra Miagliano, Sagliano e Tollegno, fino alle zone del lago di Viverone e alle colline tra Lessona e Castelletto Cervo, sempre più frequentate da camminatori, turisti e residenti. Ma proprio lì, dove si dovrebbe respirare libertà, si rischia l'incolumità.

Marciapiedi inesistenti, auto che sfrecciano anche nei centri abitati, passaggi pedonali scoloriti e scarsa illuminazione. In alcune strade, il semplice gesto di camminare diventa un atto di coraggio. Eppure, basterebbero pochi accorgimenti: cartelli di avviso ai conducenti, dissuasori di velocità, strisce ben visibili e, dove possibile, corsie pedonali protette. Piccoli interventi che farebbero la differenza.

Ma la responsabilità è condivisa. I pedoni devono ricordarsi che, soprattutto al crepuscolo o in notturna, la visibilità è fondamentale: abiti chiari, catarifrangenti, attenzione alle curve cieche. L’educazione stradale vale per tutti, anche per chi non guida.

In un territorio che punta sempre più sul turismo lento, sul cammino come esperienza e sulle vie storiche come la Tracciolino, l’Anello del Monte Casto o i percorsi della Valle Cervo, la sicurezza dei pedoni non può restare un tema secondario.

Camminare deve tornare a essere un diritto. E nel nostro territorio, terra di borghi e sentieri, non dovrebbe mai diventare un rischio.